Черкесск, , 12:24 — REGNUM Две республики Северного Кавказа — Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария — названы в тройке субъектов России с самыми живописными горными маршрутами для пешего туризма, сообщили 28 апреля в пресс-службе главы и правительства КЧР.

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В рейтинге, составленном на основании опроса пользователей соцсетей аналитиками сервиса бронирования жилья Tvil. ru, эти республики разделили между собой второе место, набрав 30% голосов. Крыму отдали предпочтение 32% опрошенных.

«На втором месте горные маршруты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, за которые проголосовала треть опрошенных», — говорится в сообщении.

В пятерку лучших по живописности пеших туристических маршрутов вошли также Башкирия, набравшая 11% голосов, Алтайский край и Алтай с 8% голосов и Карелия, которой отдали предпочтение 5% проголосовавших.