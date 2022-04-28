Москва, 28 апреля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Лесные пожары охватили в настоящее время в России площадь в три раза меньшую, чем на аналогичную дату в 2021 году. Об этом 28 апреля заявил начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Кривошеев на круглом столе «Лесные пожары 2022: прогнозы, проблемы, риски» в пресс-центре ИА REGNUM.

ИА REGNUM Круглый стол «Лесные пожары 2022: прогнозы, проблемы, риски» в пресс-центре ИА REGNUM

«На территории РФ пожароопасный сезон открыт на территории 72 субъектов Российской Федерации, и в рамках предупреждения уже в 30 субъектах введён особый противопожарный режим», — заявил Кривошеев.

«Если говорить об оперативной обстановке, то на контроле на сегодняшний день находится у нас 36 лесных пожаров на общей площади 2 тыс. гектар, которые у нас локализованы на общей площади 734 гектара», — указал он.

По его словам, речь идёт в основном о пожарах в Сибири и на Дальнем Востоке, а также о двух пожарах на Урале.

«Если сравнивать с цифрами прошлого года, то хочу сказать о том, что при практически сопоставимых цифрах (на дату прошлого года был 1691 пожар), площадь их составляла 293 тыс. гектар — то есть почти в три раза меньше площадь (сегодня)», — указал Кривошеев.

Круглый стол вёл заместитель председателя комитета Государственной думы России по промышленности и торговле Государственной думы Александр Спиридонов.