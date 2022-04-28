Иркутск, 28 апреля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Предприятиям Иркутской области компенсируют проценты по кредитам на пополнение оборотных средств. Как сообщает 28 апреля телеграм-канал правительства Приангарья, на эти цели регион дополнительно получит из федерального бюджета 63 млн рублей.

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«Компенсация процентов по кредитам позволит предприятиям направить высвободившиеся средства на увеличение объема выпускаемой продукции и другие стратегически важные задачи», — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На поддержку могут претендовать производственные предприятия, которые оформили кредитный договор после 21 апреля 2022 года. Они смогут возместить до 90% затрат на уплату процентов. Фонд развития промышленности уже начал предварительный прием заявок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым государство выделит 4,3 млрд рублей из федерального бюджета на докапитализацию региональных фондов развития промышленности.

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