Новосибирск, , 12:21 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 28 апреля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 567 пациентов, в том числе восемь детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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За прошедшие сутки было выявлено 111 новых носителей коронавируса. За это же время 114 человек выписаны с выздоровлением, три пациента скончались, в реанимации находятся 74 человека, на ИВЛ – 12 пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 255 969 случаев заражения коронавирусом, 249 006 пациентов выписаны с выздоровлением, умерли 5618 человек.