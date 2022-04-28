Москва, 28 апреля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту похищения украинскими нацистами священнослужителя в Луганской Народной Республике (ЛНР) поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба СК РФ.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

«Председатель СК России поручил центральному аппарату возбудить уголовное дело по факту похищения православного священнослужителя украинскими националистами в ЛНР», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в соответствии с поручением главы СК России, следствием в рамках уголовного дела будут установлены обстоятельства произошедшего и причастные к этому преступлению лица.

Также уточняется, что, по информации следователей, киевскими боевиками в городе Северодонецке ЛНР был похищен православный священник и поводом для этого, как предполагается, стали его слова о том, что славянским народам необходимо единение.

Помимо этого, отмечается, что также похищенного священника безосновательно обвинили в передаче военным Вооруженных сил РФ данных о позициях киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что крупный склад украинских нацистов, который предназначался для диверсий на освобожденных Вооруженными силами РФ от киевских боевиков территорий, обезвредили в Харьковской области бойцы Росгвардии.