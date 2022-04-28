Санкт-Петербург, 28 апреля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в 2022 году пожароопасный сезон в Ленинградской области официально стартовал с 25 апреля, полноценно он начнется 1 мая, сообщил 28 апреля главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам специалиста, хотя почва в регионе после снежной зимы еще влажная, в лесу она уже подсыхает.

«Сейчас наступило то значительное похолодание, когда осадки идут в виде снега. Но на выходные дни ожидается более теплая погода, — пояснил синоптик. — Температура, которая наиболее благоприятна для пожароопасного сезона, будет ближе ко вторым майским праздникам».

Согласно предварительному прогнозу на грядущий летний период, температура воздуха на протяжении всех трех летних месяцев будет близкой к климатической норме. Колесов пояснил, что в июле и августе ожидаются небольшие отклонения в сторону отрицательной аномалии.

«Май и июнь предполагаются более сухими. В мае аномалия температуры воздуха будет до одного градуса выше, в районе +11…+12 градусов, будет немного осадков», — пояснил Колесов.

В июне, по прогнозу Гидрометцентра России, будет дефицит осадков — 40-90% от нормы. Но, так как прогноз на лето не очень жаркий, синоптики не рассчитывают на повышение до пятого уровня пожароопасности.

«В мае уровень пожароопасности будет на первом, втором, местами третьем уровне. В июне, в связи с тем, что не должно быть жары, пожароопасность будет сохраняться на уровне третьего, местами четвертого класса», — подытожил Александр Колесов, добавив, что такой жары, которая была летом 2021 года, в этот раз не ожидается.