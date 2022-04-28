Санкт-Петербург, , 12:26 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину с предложением уравнять правила выкупа земли по двум видам собственности — федеральной и региональной. Инициативу рассмотрели в первом чтении 28 апреля на очередном заседании городского парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Проект постановления об обращении к Мишустину депутатам представил член фракции «Единая Россия» Михаил Барышников.

«Мы хотим уравнять правила выкупа земли, находящейся в федеральной собственности, с правилами оценки выкупа земли, находящейся (в собственности) субъектов Федерации, — заявил Барышников.

Если правительством города Санкт-Петербурга разрешено без торгов проводить по землям, находящимся под зданиями и сооружениями под промышленным использованием, сделки со скидкой 25%, то по федеральным землям никаких скидок не предоставляется. Это стало причиной инициативы по уравнению правил. В городе около 1500 земельных участков принадлежат российскому государству.

«Если общая стоимость этой земли примерно в 80 миллиардов рублей оценивается, то она стоит мертвым грузом, только платят аренду земли. Если примут правило «25%», по предварительным данным, даже если выкупят не все, это будет порядка 15-20 млрд, получит федеральный бюджет», — отметил Барышников.

Постановление принято в целом, за него проголосовали 50 парламентариев. В скором времени обращение поступит на председателю правительства РФ.