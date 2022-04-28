Кемерово, , 12:17 — REGNUM В Кемеровской области устанавливаются обстоятельства двух ДТП с участием восьми автомобилей. Об этом сообщило региональное управление МВД России.

ДТП ГУ МВД по Кемеровской области

ДТП произошли сегодня, 28 апреля, на 117 километре автодороги Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк. По предварительным данным, в условиях задымления дороги из-за горящей в поле травы произошло последовательное столкновение четырёх автомобилей, следовавших в сторону Новокузнецка — один человек погиб, ещё один получил травмы различной степени тяжести.

Примерно в то же время столкнулись ещё четыре транспортных средства, двигавшихся в противоположном направлении.

Ранее и сообщало, что в регионах Сибири зарегистрировано уже более пяти тысяч ландшафтных пожаров.