Нижний Тагил, Свердловская область, 28 апреля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Дума Нижнего Тагила Свердловской области досрочно прекратила полномочия депутата Кирилла Романова. Об этом пишут СМИ.

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Основанием стало не предоставление сведений о доходах за 2021 год. На такой мере настояла прокуратура. И 21 из 22 депутатов поддержал решение исключить Романова из состава думы.

Отметим, полномочия нынешнего депутатского корпуса закончатся в сентябре. Тогда же предстоит избрать новый состав думы.