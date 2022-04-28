Минск, 28 апреля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Белоруссия готова обеспечить Россию любой техникой, особенно в условиях ухода ряда западных компаний с российского рынка. Об этом 28 апреля заявил президент республики Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Воронежской области России Александром Гусевым.

President.gov.by Александр Лукашенко

По словам Лукашенко, Белоруссия в своё время сделала ставку на собственные силы в развитии промышленности и, как показало время, не прогадала.

«У нас не стоит так жёстко вопрос по импортозамещению, как в России. Это потому, что слишком надеялись: немцы хорошие, американцы тоже, у них всё лучшее. Так оно в три раза было дороже, а сейчас его нет вообще. Вот к чему привела эта практика ориентации на партнёров», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссия готова сотрудничать с Россией по любым направлениям, а белорусские предприятия готовы обеспечить любой техникой, особенно в условиях ухода западных компаний.

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