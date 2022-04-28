Москва, 28 апреля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Из-за санкций Россию могут покинуть высококвалифицированные мигранты, а низкоквалифицированная рабочая сила будет выдавливаться ростом инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Основная миграционная масса – это граждане СНГ. При ухудшении ситуации в России мигранты будут вынуждены возвращаться в свои регионы. Из-за санкций могут частично выехать из России и высококвалифицированные мигранты, а также сократится приток квалифицированных специалистов из СНГ. Неквалифицированная рабочая сила будет выталкиваться ростом инфляции и снижением доходов. О стабилизации ситуации можно говорить в 2023 году», – заявила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мирзабалаева рассказала, как российский рынок труда адаптируется к кризису в экономике.