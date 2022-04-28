Варшава, 28 апреля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Польше несколько десятков районов остались без газоснабжения после введения Варшавой санкций в отношении связанных с Россией компаний. Об этом 28 апреля сообщил заместитель министра внутренних дел страны Павел Шефернакер.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«У нас в Польше 2,5 тыс. гмин (административная единица в Польше). В нескольких десятках есть проблемы. Мы делаем всё, чтобы газ как можно скорее вернулся в эти гмины», — цитирует его ТАСС.

Речь идет о фирме Novatek Green Energy, которая после попадания под санкции перестала поставлять сжиженный углеводородный газ.