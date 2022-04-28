Москва, 28 апреля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Потери от выхода России из Всемирной туристической организация при ООН (UNWTO) в экономическом смысле нулевые, а с учетом прекращения выплаты взносов есть и выгода, считают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы у моря

По мнению АТОР, безусловно, будет потери имиджа, но лишь в связи с политикой. Тема «выхода под давлением», скорее всего, будет акцентироваться какое-то время в мировых СМИ. Но если бы не текущая политическая ситуация, выход России из UNWTO прошел бы без особого внимания.

Отмечается, что из членов UNWTO ранее вышли США, Австралии, Сингапура, Великобритании, Канады, Бельгии, Нидерландов и др. При этом туризм в этих странах давно и успешно развивается. В АТОР читают, что о выходе России из этой организации быстро забудут.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия объявила о выходе из Всемирной туристской организации (UNWTO).

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