Москва, 28 апреля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В настоящее время российский рынок труда продолжает адаптироваться к кризису в экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

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«Рынок труда медленнее реагирует на кризисы в экономике. В настоящее время идёт процесс адаптации, поэтому в условиях высокой неопределенности работодатели, в том числе и иностранные, не торопятся увольнять сотрудников. Бедность будет увеличиваться, если не повысят социальных выплат и не станут активнее поддерживать слабозащищенные категории населения», — сказала Мирзабалаева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее она рассказала о том, как в РФ может вырасти инфляция к концу 2022 года.