Москва, 28 апреля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы за апрель 2022 год к «дочке» группы «Яндекс» — ООО «Яндекс. Драйв» поступило сразу три исковых заявления от компании «Ингосстрах». Два иска поданы 25 апреля 2022 года и пока не приняты к производству, а один планируется рассмотреть в упрощенном порядке, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

Общая сумма претензий небольшая — 210,5 тыс. рублей. Причины исков не сообщаются.

Помимо этого, 13 мая 2022 года суд рассмотрит иск ООО «Яндекс. Такси», которое пытается оспорить постановление Центральной оперативной таможни, вынесенное в марте 2022 года. Детали пока не сообщались.

Напомним, ранее стало известно, что один из бывших топ-менеджеров «Яндекса», экс-директор компании «Яндекс. Лавка», — Илья Красильщик стал фигурантом уголовного дела за распространение ложных сведений про Вооруженные силы России. По этой статье ему грозит или крупный штраф, или принудительные работы, или лишение свободы на срок до трёх лет.