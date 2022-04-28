Шелехов, Иркутская область, 28 апреля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 28 апреля известило о задержани 68-летнего пенсионера, у которого обнаружился арсенал оружия и боеприпасов.

МВД В Шелехове полицейские задержали пенсионера, незаконно хранившего оружие и боеприпасы

Следствием установлено, что пенсионер из Шелеховского района незаконно хранил по месту жительства свыше 200 патронов различного калибра, более 0,5 килограмма пороха, а также три единицы оружия. Изъятые боеприпасы, оружие были направлены на баллистическую экспертизу.

Выяснилось, что найденные патроны изготовлены промышленным способом, предназначены для стрельбы из гражданского, боевого, нарезного, огнестрельного оружия и пригодны для производства выстрела, обнаруженное вещество классифицировано как охотничий бездымный порох «Сокол».

Дознавателями возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 222 и ч.1 ст. 222.1 УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне сотрудники ФСБ России в Алтайском крае задержали жителя Барнаула 1982 г. р., ему предъявлено обвинение в причастности к незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

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