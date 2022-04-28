Воронеж, 28 апреля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Воронежской области 479 пар намерены вступить в брак в преддверии Красной горки, 29–30 апреля, сообщили в пресс-службе регионального ЗАГСа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свадьба

Красная горка считается благоприятным для заключения брака днём и выпадает на первое воскресенье после Пасхи, в этом году это 1 мая. Регистрация брака происходит в пятницу и в субботу накануне Красной горки.

В этом году 29 и 30 апреля запланирована торжественная регистрация брака 229 пар, ещё 250 пар от торжественной регистрации отказались.

Отметим, что в 2022 году воронежцы подали рекордное число заявлений на регистрацию брака за последние пять лет. Например, в 2021 году на Красную горку планировали пожениться лишь 238 пар.