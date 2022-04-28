Москва, 28 апреля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Производство обрабатывающих отраслей, несмотря на санкции, показывает в Москве положительную динамику. Об этом 28 апреля сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Москва-Сити. Москва

«Производство обрабатывающих отраслей в марте этого года выросло по сравнению с мартом 2021 года на 17%. Доходы бюджета за первый квартал также выросли на 24,3%», — сообщил Собянин.

Также он отметил, что объёмы строительства на территории столицы остаются на уровне 2021 года. При этом максимальный размер кредита по льготной ипотеке для Москвы увеличен с 3 млн до 12 млн рублей, а ставка, по предложению президента России Владимира Путина, будет снижена с 12% до 9%.