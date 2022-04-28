Москва, 28 апреля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В последние годы лесные пожары в России начинаются уже в январе. Об этом 28 апреля заявил начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Кривошеев на круглом столе «Лесные пожары 2022: прогнозы, проблемы, риски» в пресс-центре ИА REGNUM.

ИА REGNUM Круглый стол «Лесные пожары 2022: прогнозы, проблемы, риски» в пресс-центре ИА REGNUM

«Хочу отметить сразу, что пожароопасный сезон на территории РФ уже традиционно почти круглый год. Последние пожары… начинаются в январе-месяце, не исключением стал и этот год. На территории Приморского края первые лесные пожары в январе», — заявил Кривошеев.

На текущий момент на территории РФ возникло 1743 лесных пожаров на площади 109 тыс. гектар.

«Если сравнивать с цифрами прошлого года, то хочу сказать о том, что при практически сопоставимых цифрах, — на дату прошлого года был 1691 пожар, — а площадь их составляла 293 тыс. гектар. То есть почти в три раза меньше площадь (в 2022 году)», — указал он.

Круглый стол вёл заместитель председателя комитета Государственной думы России по промышленности и торговле Государственной думы Александр Спиридонов.