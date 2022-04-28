Уфа, 28 апреля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Четыре туристических проекта из Башкирии стали победителями конкурса всероссийской акселерационной программы поддержки инициатив по развитию сельского и экотуризма. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что на конкурс было подано 76 заявок из 40 субъектов Российской Федерации, из которых экспертная комиссия выбрала 40 лучших проектов. Они пройдут в следующий этап акселератора и получат полную поддержку, предусмотренную программой.

Так, победителями экспертного голосования стали проекты «Разработка комплексного туристического предложения — этнотур «Башкирские каникулы» с привлечением сельских жителей и сохранением культурного наследия башкирского народа» и «Могучий Иремель».

Отмечается, что победителями народного голосования стали «На свою долюшку в волюшку» и «Крутим Землю».

«Развитие сельского туризма и реализация в нем туристических проектов имеет серьезное социально-экономическое значение. То, что турсообщество Башкирии разрабатывает проекты и маршруты с учетом историко-культурных, социокультурных, экологических и прочих уникальных для территории аспектов, несомненно, хороший тренд», — приводит пресс-служба слова первого заместителя председателя государственного комитета Башкирии по туризму Рината Фаткуллина.

Сообщается, что кандидатам, победившим в экспертном голосовании, окажут полную поддержку, предусмотренную программой акселератора. Командам, которые победили в народном голосовании, окажут поддержку в виде доступа к записям вебинаров закрытого этапа акселератора и одной экспертной консультации.