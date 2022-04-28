Брянск, 28 апреля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Брянской области за минувшие сутки выписаны после лечения 82 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля в региональном оперативном штабе. Госпитализированы с диагнозом COVID-19 четыре человека.

Zdrav.nso.ru Лаборант ПЦР-лаборатории

Лаборатории региона провели 1 803 138 исследований на коронавирус. Инфекция выявлена у 160 977 жителей, выздоровели 156 547 человек.

В летальной статистике 3 967 записей, в том числе четыре смерти подтвердили за последние сутки.