Донецк, 28 апреля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. При обстреле киевскими боевиками населенного пункта Ясное в Донецкой Народной Республике (ДНР) были ранены две женщины. Об этом 28 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел

Уточняется, что в результате обстрела украинскими формированиями населенного пункта Ясное по улице Чапаева получили ранения две женщины 1941 и 1960 годов рождения из числа мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики подвергли артиллерийскому обстрелу Петровский район Донецка.