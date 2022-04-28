Новосибирск, 28 апреля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Весеннее половодье в регионах Сибирского федерального округа проходит достаточно стабильно. Об этом во время встречи с полномочным представителем президента России в Сибири Анатолием Серышевым сообщил начальник управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Паводок

По его данным, паводкоопасный период в 2022 году начался на 5-7 дней раньше среднемноголетних показателей. Вскрытие рек ото льда в северных районах Красноярского края, Томской и Иркутской областей ещё продолжается.

Орлов подчеркнул, что предупредительная работа и своевременное реагирование на затороопасные участки позволили свести к минимуму негативные последствия первой волны паводка.

В мае планируется рассмотреть промежуточные результаты принятых мер и обсудить работу органов власти и организации защиты населения и территорий в преддверии второй волны паводка.