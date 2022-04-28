Джакарта, 28 апреля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. ВМС Индонезии арестовали танкер MT Anabelle, перевозивший сырое пальмовое масло в водах Западного Калимантана, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Free-Photos Танкер

Арест был произведен, когда танкер направлялся из Понтианака в ОАЭ.

«KRI Siribua-859 захватил танкер MT Annabelle, перевозивший13 357 425 тонн сырого пальмового масла и 98 бочек метанола в водах Западного Калимантана», — говорится в заявлении ВМС Индонезии.

MT Annabelle — это танкер под флагом Маршалловых островов. Кораблем руководил гражданин Китая, на борту находились ещё 24 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по вопросам экономики в Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что с 28 апреля 2022 года правительство официально ввело запрет на экспорт сырого пальмового масла и красного пальмового масла.