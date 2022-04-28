Черкесск, , 12:08 — REGNUM В Карачаево-Черкесии завершился межрегиональный форум «Ближе к звездам». Он проходил в течение трех дней в поселке Нижний Архыз, где находится Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук. Участниками форума стали около 50 школьников из субъектов Северо-Кавказского федерального округа и Республики Адыгея, сообщили 28 апреля в министерстве образования и науки Карачаево-Черкесии.

Обсерватория в Архызе sao. ru

В программе форума были ознакомительные экскурсии на уникальные научные объекты — оптический телескоп БТА (Большой телескоп азимутальный) и радиотелескоп РАТАН-600. Участникам форума прочитали интересные лекции по астрономии о строении и эволюции вселенной. Были обсуждены вопросы, интересующие молодежь, в частности, об изучении галактик, эволюции звёзд, о поиске внеземных цивилизаций и многих других.

Форум «Ближе к звездам» Карачаево-Черкесия проводит уже в четвертый раз. Его организатором выступает министерство образования и науки республики.