Омск, , 12:08 — REGNUM Бывший районный чиновник осуждён в Омске за взяточничество. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 апреля в следственном управлении СКР по Омской области.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, вынесен приговор бывшему заместителю главы Таврического муниципального района (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ – «Получение взятки в крупном размере»).

Установлено, что 12 августа 2020 года чиновник получил от представителей коммунального предприятия первую часть взятки – 125 тысяч рублей. Деньги предназначались за расторжение концессионного соглашения в отношении находящихся в муниципальной собственности объектов водоотведения, заключённого между администрацией района и коммунальным предприятием. Также указанные стороны, в нарушение требований законодательства о водоснабжении и водоотведении, должны были заключить договор аренды в отношении этих объектов водоотведения.

Вторую часть взятки – ещё 125 тысяч рублей – фигурант дела получить не смог. Его задержали сотрудники полиции.

Вину в совершённом преступлении экс-чиновник не признал. Арестовано его имущество общей стоимостью около 1,1 млн рублей.

Прокурор просил назначить подсудимому восемь лет лишения свободы, однако суд назначил ему наказание с применением ст. 64 УК РФ (ниже низшего) в виде штрафа в размере 1,7 млн рублей. Также он на пять лет лишён права занимать определённые должности.

Следствие намерено инициировать обжалование приговора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту получения чиновником взятки.

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