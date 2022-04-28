Вашингтон, , 12:07 — REGNUM Поклонники онлайн-игры Call of Duty: Warzone в жанре «королевской битвы», вероятно, не смогут перенести скины (образы персонажей) в сиквел. Об этом 27 апреля сообщил известный отраслевой инсайдер Том Хендерсон на своей странице в соцсети.

Call of Duty: Warzone Calloduty.com

Необходимо отметить, что у Хендерсона нет точной информации о том, что Activision планирует делать со скинами. Инсайдер лишь обратил внимание, что разработчики продолжают выпускать новые образы, и что было бы хорошо, если бы компания официально дала геймерам разъяснения по этому поводу.

Напомним, Activision официально анонсировала проект Call of Duty: Warzone 2 в феврале 2022 года. Компания отметила, что сиквел популярного онлайн-шутера будет разрабатываться на совершенно новом движке.

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