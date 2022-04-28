Вашингтон, 28 апреля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. НАТО может потерять саму суть существования, которая заключается в сдерживании России. За долгие годы в альянсе накопилась масса проблем, пишет бывший заместитель министра обороны США Джед Баббин в статье для журнала The American Spectator.

NATO North Atlantic Treaty Organizaton НАТО

Он отметил, что с некоторыми членами НАТО связаны весьма заметные политические проблемы. Так, Турция к настоящему моменту отошла от западных ценностей и более тесно связана с Россией, а не с США.

Пункта об исключении страны за изменение убеждений в уставе Североатлантического альянса нет. Выход Турции укрепил бы военный блок, но остальные союзники не рассматривают такой вариант.

Читайте также: Глава МИД Британии призвала сделать НАТО «глобальным»

Кроме того, серьёзная проблема заключается не только в невозможности, но и нежелании многих стран увеличивать расходы на оборону. Так, вряд ли свои траты нарастит Германия, которой явно больше нужна коммерческая и продовольственная продукция.

Фактически альянс расколот зависимостью от российских энергоресурсов, полагает Баббин. Зависимые страны не могут и не будут отвечать на угрозы со стороны Москвы.

«НАТО фактически раскололась на страны, зависящие от России в вопросе поставок энергоресурсов, и страны, которые от неё не зависят», — подчеркнул обозреватель.

В такой ситуации нужна диверсификация поставок энергоресурсов, но на это уйдёт не меньше десяти лет. США также нужно заставить своих союзников больше вкладываться в оборону.

Автор отмечает, что будущее военного союза выглядит весьма мрачно. Угроза нависла над основной причиной его создания — сдерживанием СССР и России. Если напряжённость будет усиливаться, блок вряд ли справится с этой задачей.

Читайте также: Сделка с Москвой по Украине была бы меньшим из зол — Spectator