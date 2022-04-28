Москва, 28 апреля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Сейчас, прежде всего, надо говорить об отсутствии вообще какой-либо внятной информационной политики как внутри страны, так и в отношении соседей, считает гражданский активист Алексей Егоркин. По его мнению, вместо нее — разные мутные игры и потоки высказываний в стиле «ни о чем» или «вокруг, да около», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Это на словах, да и то больше в каких-то отчетах, у нас ведут работу по сохранению исторической памяти. На деле же все плачевно — в основном дежурные слова патриотического характера и констатация легендарных исторических фактов, а также к праздникам и памятным датам эмоциональные материалы о подвигах», — отметил эксперт.

По его словам, любая светлая информация о героях и героизме нужна, важна и твердо приветствуется, но она никогда не заменит информационную составляющую патриотического воспитания, потому что это принципиально иное.

«Воспитывать патриотизм нужно одновременно обучая думать. Иначе это будет не патриотизм, а некая мода, которая, как известно, меняется по сезону», — пояснил Егоркин.

«Во-первых, никакие краткосрочные образовательные проекты и указиловки от начальства тут не помогут, потому что патриотическим воспитанием должны заниматься только патриотически воспитанные люди, а не конъюнктурщики, родня, друзья и бизнес-партнеры распределителей средств на воспитание патриотов. Во-вторых, педагог, воспитатель или наставник должен владеть методиками развития аналитического мышления и обучения критическому подходу к работе с информацией. Разумеется, это помимо качественных знаний и понимания истории, культуры, краеведения, политологии, массовой коммуникации и так далее у самого воспитателя. Этому за короткое время не научишь. Кроме того, надо уметь вести дискуссию и быть готовым отвечать на острые вопросы, в том числе задаваемые в «резкой» подростковой стилистике», — заявил активист.

Он добавил, что для ведения патриотической работы по всей стране нужна ее четкая линия на уровне государственной политики: »Она неразрывно связана с государственной информационной политикой и не может существовать отдельно от нее. Причем, проводить взаимосвязанную деятельность по информационной политике и патриотическому воспитанию надо всегда, а не тогда, когда «жареный петух клюнет».

«О чем надо говорить с детьми и молодежью? В первую очередь, о роли нашей страны — кто мы и что мы, кто такие наши соседи, оказавшиеся по недоразумению отдельными государствами. Надо со школьной скамьи, а может и с детского сада, говорить об этом. Причем, в школе надо увеличить часы, углубить содержание и усилить качество преподавания истории, литературы и русского языка (включая его говоры и диалекты), а также ввести как обязательный предмет краеведение. Тогда будет меньше вопросов и к себе, и к другим», — подчеркнул Алексей Егоркин.

Он уверен, что необходимость изменений в этом направлении уже дошла до взрывоопасного состояния: »Выход один — срочно отстранить невнятных, мягко говоря, деятелей, отвечающих за информационную политику и патриотическое воспитание. Причем, обязательно вместе с командами их цепких протеже. При подборе новых кадров потребуется серьезная работа, чтобы недопустить псевдо-патриотов, коррупционеров и «пятой колонны». Задача невыполнимая, если действовать через управленческий кадровый резерв, методика которого во многом заимствована из сомнительного западного опыта. Но решить ее можно другими известными и доступными способами».