Улан-Удэ, 28 апреля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод может начать выпуск контейнеров. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии по итогам посещения завода полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым.

Контейнеры

Как отмечается, завод является крупнейшим предприятием в России, которое осуществляет ремонт тягового подвижного состава и производство запасных частей для «РЖД». По словам директора Сергея Заборских, в настоящее время они загружены работой на 100%.

В 2021 году рабочие отремонтировали 779 секций локомотивов, а общий объём произведенной продукции составил 13,8 млрд рублей. В этом году объём продукции планируется увеличить на 23%, в том числе за счёт освоения расширении линейки продукции.

«Мы сейчас говорили о том, что неплохо было бы освоить выпуск контейнеров. У нас как раз контейнеров не хватает. Объём перевозок на Дальний Восток резко увеличился и надо осваивать выпуск контейнеров в нашей стране. Нашим предприятиям нужно осваивать новые ниши», — отметил Юрий Трутнев.

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