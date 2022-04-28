Москва, 28 апреля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Экономика Москвы адаптируется к условиям работы с учетом санкционного режима. Об этом 28 апреля сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

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«Несмотря на жёсткое санкционное давление, мы движемся вперёд — определяем меры поддержки и продолжаем работать. В целом идёт адаптация к новым условиям — изменению логистики, импортозамещению и поиску новых поставщиков», — написал глава города.

Согласно его оценке, потребительский рынок уже справился с ажиотажным спросом, и дефицита товаров в столице не наблюдается. Трансформацию переживает и рынок труда. В столице отмечается высокий спрос на IT-специалистов, инженеров, а также квалифицированных рабочих. Для удовлетворения спроса по востребованным специальностям в Москве была запущена программа поддержки москвичей, которые хотят сменить профессию.