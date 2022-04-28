Оренбург, 28 апреля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Память погибшего в ходе специальной военной операции России на Украине почтили казаки Оренбургского казачьего войска. Об этом ИА REGNUM сообщили в общественной организации.

Пресс-служба Оренбургского казачьего войска Учебно-тренировочный семинар по конной выездке

Уроженец деревни Бабаево Калтасинского района Башкирии Иван Изиметов проходил службу по контракту в должности командира танка в Московской области. С февраля 2022 года выполнял боевую задачу в районе проведения специальной военной операции России на Украине.

Казаки Уфимско-Табынского отдельского казачьего общества посвятили памяти земляка учебно-тренировочный семинар по конной выездке. В рамках учебной тренировки казаки первичных казачьих обществ закрепляли навыки верховой езды, рубки шашкой, стрельбы из лука и других видов оружия. Также было проведено занятие по развёртыванию радиопункта и радиообмену.