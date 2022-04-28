Барнаул, 28 апреля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Алтайский моторостроительный завод (АМЗ) известил о намерении выпускать двигатели для челябинских тракторов. Подробности по итогам совместного совещания в Челябинске, где обсуждался этот вопрос, сообщает краевое министерство промышленности.

Crea-dom.ru Челябинский Тракторный Завод

Отмечена высокая заинтересованность Челябинского тракторного завода (ЧТЗ) в заказах по изготовлению комплектующих алтайских двигателей.

В рамках налаживания возможного сотрудничества стороны обсудили очередность выпуска основных деталей двигателей АМЗ.

На начальном этапе планируется изготовление первоочередных деталей шестицилиндрового двигателя: блока двигателя, головки блока и шатунов.

На следующей стадии ожидается освоение коленчатого и распределительного валов, затем – топливной аппаратуры.

Ещё одним важным вопросом повестки встречи стала реализация инвестиционного проекта по производству комплектующих двигателей АМЗ непосредственно на территории челябинского завода.

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