Новосибирск, , 12:00 — REGNUM В регионах Сибирского федерального округа для защиты населенных пунктов от перехода природных пожаров работают более 11 тысяч маневренных, патрульных и иных групп из числа представителей органов местного самоуправления и граждан. Об этом было сказано в ходе встречи полномочного представителя президента России в Сибири Анатолия Серышева и начальника новосибирского управления МЧС России Виктора Орлова.

Травяной пожар Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

По официальным данным, из-за нарушений требований пожарной безопасности уже составлено 606 протоколов и возбуждено более 4,2 тысячи дел об административных правонарушениях.

Отмечается, что подготовлена группировка сил и средств — более 135 тысяч человек и 27 тысяч единиц техники. На случай ухудшения обстановки спланировано применение аэромобильных группировок МЧС России — более тысячи человек и 360 единиц техники.