Нью-Йорк, США, 28 апреля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Запад создал целую фабрику, которая круглосуточно транслирует ложь о событиях на Украине. Об этом в ходе выступления на неформальном заседании Совета Безопасности по «формуле Арриа» заявил старший советник постоянного представительства России при ООН Сергей Леонидченко.

GDJ Фейк-ньюс

«Запад мобилизовал настоящую фабрику фейковых новостей, которая в круглосуточном режиме производит ложь, создавая параллельную реальность происходящего на Украине», — пояснил российский дипломат.

И «важную роль» в распространении дезинформации западные страны отвели неправительственным организации (НПО), добавил Леонидченко. По его словам, это касается и провокации в городе Буче, пишет ТАСС.

Он напомнил о том, что британская газета The Guardian ранее опубликовала статью, подтверждающую, что гражданские лица в Буче погибли при артиллерийских обстрелах, а «не убиты в результате стрельбы, о чем твердилось по меньшей мере три недели».

Читайте также: В Совфеде объяснили многочисленные фейки о спецоперации России на Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совфеда Андрей Клишас заявил, что фабриковать фейки о действиях России на Украине Запад заставляет память о собственных военных преступлениях в Сербии, Ираке, Ливии, Сирии и во многих других странах. Он напомнил, что результатом действий Запада всегда были массовые жертвы среди мирного населения, разрушение государственности и гражданские войны, разгул терроризма.

Ранее по теме: Медведев: фейки Киева становятся всё более бредовыми