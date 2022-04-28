Пхеньян, , 11:59 — REGNUM В 2021 году Китай поставил в КНДР 91 909 баррелей переработанной нефти, что составляет менее 20% от объёма, который допускает резолюция Совета Безопасности ООН. Соответствующая информация была опубликована на сайте СБ ООН.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в январе 2022 года Китай поставил в КНДР 10 822 баррелей (1,3 тыс. тонн), а в феврале — 6294 баррелей (755 тонн).

Отмечается, что Россия в последний раз поставляла переработанную нефть в Северную Корею в августе 2020 года.

Согласно резолюции СБ ООН, которая допускает экспорт нефтепродуктов в КНДР объемом до 500 тыс. баррелей.