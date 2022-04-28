Москва, 28 апреля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В ряде случаев муниципалитеты не занимаются созданием минерализованных противопожарных лесополос, и это создаёт большую угрозу населённым пунктам. Об этом 28 апреля заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговли Алексей Канаев («Единая Россия») на круглом столе «Лесные пожары 2022: прогнозы, проблемы, риски» в пресс-центре ИА REGNUM.

ИА REGNUM Круглый стол «Лесные пожары 2022: прогнозы, проблемы, риски» в пресс-центре ИА REGNUM

«Лесные пожары в непосредственной близости от населённых пунктов: у нас ежегодно, по данным МЧС, 7-8 тыс. населённых пунктов находится в непосредственной близости и страдает от лесных пожаров», — заявил Канаев.

«Нередко границы населённых пунктов примыкают к лесному фонду. Обязанности муниципалитетов — это обеспечение содержания минерализованной противопожарной лесополосы. Но эта норма фактически сейчас не реализуется, если такая полоса проходит по землям лесного фонда», — указал он.

По его словам, здесь также назрела корректировка и создание понятного, простого в реализации решения.

Круглый стол вёл заместитель председателя комитета Государственной думы России по промышленности и торговле Государственной думы Александр Спиридонов.