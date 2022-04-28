Агаповка, Челябинская область, 28 апреля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Агаповском районе Челябинской области задержали группу серийных воров. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Пред этим в полицию обратились четыре местных жителя, которые завили о кражах с дачных участков. Неизвестные похитили металлические изделия, среди которых ворота, баки и столбы. Общий размер ущерба превысил 90 тыс. рублей.

Подозреваемыми оказались три уроженца Кизильского района. Похищенное имущество злоумышленники уже успели сбыть, а деньги потратили.