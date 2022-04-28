Астана, 28 апреля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Минздрав Казахстана получил от российской стороны проект соглашения о взаимном признании паспортов вакцинации. Об этом 28 апреля сообщила журналистам замминистра здравоохранения республики Айжан Есмагамбетова.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о вакцинации

«Министерство здравоохранения Казахстана свою позицию выразило: мы готовы подписать это соглашение. Проводятся работы с министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности», — сказала Есмагамбетова.

Она отметила, что нужно будет решить ряд технических вопросов. Сроки, когда соглашение будет официально одобрено, замминистра не назвала.

Стоит отметить, что вопрос о взаимном признании паспортов вакцинации России и Казахстана поднимался неоднократно. О согласовании обеими сторонами алгоритмов признания справок о прививках сообщили в феврале 2022 года.