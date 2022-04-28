Сан-Франциско, США, 28 апреля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Денвер Наггетс» в пятом матче серии ¼ финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 102:98.

Nba.com «Голден Стэйт Уорриорз»

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл из 30 очков и 19 подборов. В составе «Голден Стэйт» защитник Стефен Карри набрал 30 очков.

Таким образом, «Голден Стэйт» выиграл серию со счётом 4:1 и вышел в полуфинал Западной конференции плей-офф НБА.