Москва, , 11:55 — REGNUM К концу 2022 года инфляция в РФ может достигнуть 20%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Инфляция растёт медленно, но все же растёт, в частности и из-за закупок впрок населением, льготных кредитов, программ поддержки занятости. С середины марта рост инфляции снизился, но годовая инфляция будет высокой и может достигнуть 20% к концу года. Важным фактором роста инфляции может стать вынужденная дополнительная эмиссия денег. Годовая инфляция начнёт снижаться в 2023 году, не раньше», – сказала Мирзабалаева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены в России с 16 по 22 апреля выросли в среднем на 0,25%.