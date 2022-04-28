Москва, 28 апреля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. К концу 2022 года инфляция в РФ может достигнуть 20%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Инфляция растёт медленно, но все же растёт, в частности и из-за закупок впрок населением, льготных кредитов, программ поддержки занятости. С середины марта рост инфляции снизился, но годовая инфляция будет высокой и может достигнуть 20% к концу года. Важным фактором роста инфляции может стать вынужденная дополнительная эмиссия денег. Годовая инфляция начнёт снижаться в 2023 году, не раньше», – сказала Мирзабалаева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены в России с 16 по 22 апреля выросли в среднем на 0,25%.