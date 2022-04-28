Москва, 28 апреля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В России могут возникнуть дополнительные риски лесных пожаров из-за накопления порубочных остатков. Об этом 28 апреля заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговли Алексей Канаев («Единая Россия») на круглом столе «Лесные пожары 2022: прогнозы, проблемы, риски» в пресс-центре ИА REGNUM.

ИА REGNUM Круглый стол «Лесные пожары 2022: прогнозы, проблемы, риски» в пресс-центре ИА REGNUM

«Что касается той самой пороховой бочки, то это порубочные остатки. Мы сейчас наблюдаем, как меняется структура потребления материалов у лесозаготовителей, и у отдельных арендаторов, особенно небольших, остаётся соблазн что-то оставить в лесу», — заявил Канаев.

«Потому что структура спроса изменилась, и, пока решаются вопросы логистики, многие ломают голову, а что делать с тем, что не востребовано. Соблазн оставить, к сожалению, велик. Поэтому, на мой взгляд, необходимо в текущем году особенно обратить внимание, опять же, контрольным органам за тем, как идёт работа с порубочными остатками», — указал он.

Круглый стол вёл заместитель председателя комитета Государственной думы России по промышленности и торговле Государственной думы Александр Спиридонов.