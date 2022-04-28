Липецк, 28 апреля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 13 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

28 апреля выявлено 94 новых случая заражения коронавирусом – на два больше, чем сутками ранее. Всего выявлено 149 тыс. 234 случая заражения.

За весь период наблюдения 143 тыс. 961 человек выписан после курса лечения, в том числе 193 – за последние сутки.

За весь период скончались 3700 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая.