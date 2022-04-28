Москва, , 11:55 — REGNUM Для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Москве запустили программу льготного кредитования на приобретение объектов недвижимости. Об этом 28 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Программа была запущена мэрией Москвы совместно с банком «Дом. РФ». В рамках неё ставка по кредиту составил 6,5% на первый год. Максимальная сумма займа — 100 млн рублей, первоначальный взнос — 15%.

«Москва расширяет программу льготного кредитования для индивидуальных предпринимателей и компаний. Теперь при поддержке города они смогут приобрести офисное или торговое помещение в ипотеку на выгодных условиях. Это позволит бизнесу сэкономить часть средств и направить их на развитие», — сказала Сергунина.

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