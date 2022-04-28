Ульяновск, 28 апреля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Ульяновской области ещё один житель лишился крупной суммы, поверив мошенникам и решив «заработать» на акциях. Об этом сообщает УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Пострадавшим является житель Заволжского района Ульяновска, который заинтересовался рекламой в интернете о дополнительном «заработке» на акциях якобы газовой компании. Правоохранители отмечают, что ульяновец оформил личный кабинет и внёс стартовый взнос, начав отслеживать «по графикам активов рост прибыли».

В полиции сообщают, что за два месяца пострадавший отдал 2 млн рублей, а при вывести средства не смог из-за несуществующих налогов, комиссий и страховок.

Правоохранители напоминают, что действующие крупные компании не имеют отношения к сайтам, где предлагаются различные схемы «заработка» от их имени онлайн и по телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 млн рублей лишилась жительница Димитровграда Ульяновской области, став жертвой лжеброкеров. Аферисты создали видимость заработка на мошеннической платформе.

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