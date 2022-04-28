Рязань, 28 апреля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Плиту на памятнике с именами жителей поселка Карцево – участников Великой Отечественной войны восстановили в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля в пресс-службе горадминистрации.

https://admrzn.ru Памятник жителям посёлка

Памятное место пострадало от рук вандалов. Злоумышленники фактически уничтожили список из 45 имён. Реставраторы заново нанесли надписи, отчистили постамент. Активисты также привели в порядок прилегающую территорию.

Мемориал был создан по эскизу жителей поселка и открыт в 2015 году.