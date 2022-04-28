Лас-Вегас, США, , 11:53 — REGNUM В сеть выложили первые кадры картины «Вилли Вонка» (Wonka), на которых Тимоти Шаламе предстал в образе владельца шоколадной фабрики. Изображения были опубликованы 28 апреля на сайте журнала People.

Тимоти Шаламе Скриншот с YouTube

Warner Bros. показала фотографии во время очередной презентации на фестивале CinemaCon 2022. Кинокомпания также объявила, что перенесла премьеру «Вилли Вонки» с 17 марта на 15 декабря 2023 года. Кроме того, она дала зрителям послушать несколько фрагментов музыкальных композиций из будущей картины.

Напомним, новый фильм «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе будет представлять собой приквел к роману Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Сюжет расскажет о том, как герой книги, находящийся в самом начале своей карьеры, запускает свой бизнес в Лондоне.

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