Опубликованы первые кадры фильма «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе
Лас-Вегас, США, 28 апреля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В сеть выложили первые кадры картины «Вилли Вонка» (Wonka), на которых Тимоти Шаламе предстал в образе владельца шоколадной фабрики. Изображения были опубликованы 28 апреля на сайте журнала People.
Warner Bros. показала фотографии во время очередной презентации на фестивале CinemaCon 2022. Кинокомпания также объявила, что перенесла премьеру «Вилли Вонки» с 17 марта на 15 декабря 2023 года. Кроме того, она дала зрителям послушать несколько фрагментов музыкальных композиций из будущей картины.
Напомним, новый фильм «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе будет представлять собой приквел к роману Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Сюжет расскажет о том, как герой книги, находящийся в самом начале своей карьеры, запускает свой бизнес в Лондоне.