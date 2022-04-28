Переславль-Залесский, Ярославская область, , 11:59 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области обнаружили тело 15-летнего подростка. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.

Следователи на месте происшествия yaroslavl. sledcom. ru

Следствие считает, что несовершеннолетний погиб из-за удара током 23 апреля 2022 года.

«Вместе со своими сверстниками, находясь без присмотра родителей, проник на территорию неохраняемой и неогороженной трансформаторной подстанции, расположенной в городе Переславле-Залесском. На данной территории отсутствовали какие-либо информационные таблички о запрете доступа внутрь помещения. Вследствие поражения электрическим током ребенок скончался на месте происшествия», — пояснили в пресс-службе ярославского СКР.

Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. 28 апреля также стало известно, что Переславская межрайонная прокуратура начала проверку по данному факту. правоохранители проверят исполнение закона при эксплуатации электрооборудования, а также законность действий социальных органов, занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.